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GeriFutbol Silviu Lung'un tarihe geçen performansı Kayserispor'a yetmedi!
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Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Silviu Lung'un tarihe geçen performansı Kayserispor'a yetmedi!

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Silviu Lung'un tarihe geçen performansı Kayserispor'a yetmedi!
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Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Bu sezon topladığı 32 puanla 17.sırada kalarak küme düşen Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, Süper Lig'de en çok kurtarış yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

Prosinecki: 'Maalesef ligden düştük. Üzgünüm'Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek bir alt lige düşerken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.
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34 haftalık Süper Lig'de 29 maçta görev yapan Rumen kaleci Silviu Lung, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. 29 maçta 55 gol yiyen Lung, en çok golü Kasımpaşa (5 gol) maçında kalesinde gördü.

Lung, yediği goller yanı sıra yaptığı kurtarışlar ile takımının en önemli isimlerinden birisi oldu.

Takım kaptanlığını üstlenen Rumen file bekçisi, yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Lung'un peşinden en çok kurtarış yapan bir başka kaleci ise Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Süper Lig 2019/20 sezonunun en çok kurtarış yapan kalecileri:

123 - Silviu Lung
114 - Uğurcan Çakır
103 - Fabien Farnolle
99 - Mert Günok
97 - Mamadou Samassa
93 - Günay Güvenç
81 - Adam Stachowiak
79 - Fernando Muslera
78 - Korcan Çelikay
77 - Fatih Öztürk

 

Silviu Lungun tarihe geçen performansı Kayserispora yetmedi

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