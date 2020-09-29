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Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Silviu Lung, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı!

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Silviu Lung, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı!
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Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung milli takımı bıraktı.

Hes Kablo Kayserispor’da 4.sezonunu geçiren kaleci Silviu Lung, ülkesinin milli takımını bıraktığını açıkladı.

Silviu Lung’un tüm konsantrasyonunu Hes Kablo Kayserispor’a vermek için milli takımı bıraktığı öğrenildi.

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Hes Kablo Kayserispor ikinci kaptanı Lung Romanya milli takımı forması ile 5 maçta forma giymişti.

 

Silviu Lung, Romanya Milli Takımını bıraktı

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