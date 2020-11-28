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Haber Giriş: 28.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Silviu Lung 3 hafta yok

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Silviu Lung 3 hafta yok
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Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Silviu Lung'un durumu belli oldu.

Galatasaray maçının ilk yarısında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan ve maçın ilk yarısından oyundan çıkarak hastaneye giden Lung'un MR sonucu belli oldu.

Rumen file bekçisi Silviu Lung'un sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden başarılı eldiven 3 hafta formasından uzak kalacak.

Silviu Lung 3 hafta yok

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