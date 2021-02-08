Silent Hill müziklerinin bestecisi yeni bir oyun haberi verdi

Silent Hill ve Contra serilerine bestelediği müziklerle akıllara kazınan müzisyen Akira Yamaoka, şu an üstünde çalıştığı yeni bir proje olduğunu açıkladı. Yamaoka geçtiğimiz günlerde korku oyunlarına odaklanan bir Arap oyun kanalı olan Al Hub YouTube kanalındaki bir röportajda yer aldı. Maalesef bu röportaj yayından kaldırıldı ama Siliconera röportajın ayrıntılarına dair bilgileri kaydetti.

Bu bilgilere göre kendisine bir daha ne zaman bir projede yer alacağı sorulduğunda şu anda bir proje üstünde çalıştığını ve bu projenin muhtemelen yaz ayında duyurulacağını söyledi. Son yıllarda sürekli ortalarda dolaşan yeni bir Silent Hill söylentilerini alevlendirecek bir ifade de kullandı. Şu anda üstünde çalıştığı projenin ‘insanların duymayı umduğu’ bir çalışma olduğunu söyledi.

Silinen röportaj videosunun isminin “New Silent Hill Game?” olması da oyuncuları heyecanlandırdı.

Yamaoka en son The Medium isimli korku oyununun müziklerini yapmıştı.