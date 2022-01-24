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Sikiru Olatunbosun, Menemenspor’a dönüyor

#Spor Toto 1. Lig#Menemenspor#Sikiru Olatunbosun
Sikiru Olatunbosun, Menemenspor’a dönüyor

SporToto 1’inci Lig’de son olarak deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 2-1 yenilerek düşme hattına yaklaşan Nasadoge Menemenspor gözünü transferlere çevirdi.

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Şu ana kadar resmi olarak Senegalli golcü Honore Gomis’le sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Sikiru Olatunbosun’la prensipte anlaşma sağladı.

Mısır’da Smouha takımından ayrılan Nijeryalı sol kanat oyuncusunun hafta içinde İzmir’e geleceği ve Menemenspor’la mukavele yapacağı kaydedildi.

Menemenspor’a 2019-2020 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki oyuncu 1.5 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Geçen sezonun devre arasında Ankaraspor’a giden Nijeryalı, bu sene ise Smouha’ya transfer oldu. Olatunbosun, Mısır’da sadece 4 maça çıktı.

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#Spor Toto 1. Lig#Menemenspor#Sikiru Olatunbosun

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