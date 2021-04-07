SIG Strasbourg: 91 - Türk Telekom: 81
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımına 91-81 yenilerek organizasyona veda etti.
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - SIG Strasbourg: 91 - Türk Telekom: 81
Salon: Rhenus Spor Salonu
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Paulo Marques (Portekiz), Martin Vulic (Hırvatistan)
SIG Strasbourg: Colson 23, Wainright 2, Bohacik 21, Jefferson 13, Morin 2, Lansdowne 8, Maille 8, Udanoh 7, Cavaliere 7
Türk Telekom: Foster 13, Johnson 17, O'Bryant 4, Wiltjer 20, Dekker 21, Erdi Gülaslan 3, Baldwin, Samet Geyik 3, Can Korkmaz
1. Periyot: 25-22
Devre: 45-42
3. Periyot: 68-69