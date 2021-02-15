Sıfırın altında puan savaşı

Süper Lig’de 25. haftaya 48 puanla zirvede giren 3 büyüklerden Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Siyah beyazlılar, bugünkü maça önemli eksiklerle çıkacak. Kadrosunda 3 stoper, 1 sağ bek ve 2 sol bek bulunan Beşiktaş’ta bu futbolcuların 4’ü sakat ya da cezalı oldukları için Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Oğuzhan Özyakup da sakatlandı

Ligdeki Konya maçında kırmızı kart gören N’Sakala, bu sezon 4. sarı kartını gören Vida ve sakatlıkları bulunan Montero ile Rıdvan kadroda yok. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu oyuncuların yokluğunda savunma dörtlüsünü Dorukhan-Welinton-Necip-Rosier’den oluşturması bekleniyor. Yalçın’ın ayrıca Josef ve Atiba’dan birini stoper mevkisine çekip, Necip’i orta sahada oynatması da ihtimaller arasında. Bu 4 ismin yanı sıra önceki gün idmanda alt baldır arka adalesinden sakatlanan Oğuzhan da başkentte yok.

Gençlerbirliği’nde 3 eksik

Gençlerbirliği maçı öncesi siyah beyazlılar adına endişe verici bir başka olay ise Rosier, Ghezzal ve Necip’in sarı kart cezası sınırında olması. Üç futbolcu bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda, Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligde 24. haftayı bay geçen

ve 25. haftaya 20 puanla 19. sırada giren Gençlerbirliği’nde ise sakatlıkları bulunan Diego Angelo, Giovanni Sio ve cezalı Piris da Motta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

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