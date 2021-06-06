MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriSifan Hassani kadınlar 10 bin metre yarışında dünya rekoru kırdı
GeriDiğer Sifan Hassani kadınlar 10 bin metre yarışında dünya rekoru kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
Haber Giriş: 06.06.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

Sifan Hassani kadınlar 10 bin metre yarışında dünya rekoru kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sifan Hassani kadınlar 10 bin metre yarışında dünya rekoru kırdı

Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Sifan Hassan, Dünya Atletizm Birliği tarafından Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen yarışı 29.06.82'lik derecesiyle birinci sırada bitirdi.

28 yaşındaki sporcu böylece, Etiyopyalı Almaz Ayana'nın 29.17.45 ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Hassan, "Bugün Hengelo'da dünya rekoru kırmak sadece hayal edebileceğim bir şeydi. Bu rekoru Hollandalı hayranlarımla paylaştığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi