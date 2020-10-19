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Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Sidney Sam hem gol attı hem de maçtan atıldı!

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Sidney Sam hem gol attı hem de maçtan atıldı!
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FT Antalyaspor’da Alman futbolcu Sidney Sam, ilk kez 11’de sahaya çıktığı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1 gol atıp, bir de kırmızı kart gördü.

Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 8’e yükseltti.

Ligde averaj ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

Tamer Tuna: Kaybetmenin bahanesi olamazSüper Lig'in 5'nci haftasında Antalya'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.
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Güney ekibine yaz transfer döneminde katılan Alman yıldız Sidney Sam, Gaziantep FK karşısında sahaya ilk 11’de başladı. Sam, 3. dakikada Amilton’un ortasında gelişine düzgün bir vuruşla takımının ilk golünü attı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 79. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Böylelikle Antalyaspor’da sezonunun da ilk kırmızı kart gören oyuncusu Sidney Sam oldu.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach’da forma giyen Sam, 21 lig maçında 6 gol atmıştı.

 

Sidney Sam hem gol attı hem de maçtan atıldı

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