Shroud’un yorgunluğu takipçilerini endişelendirdi

Aylar önce Twitch’ten sebepsiz bir şekilde banlanan Dr. Disrespect, büyük bir olay olmuştu. Yayıncının neden banlandığını ise hiç kimse bilmiyor. Twitch ise bu konudaki sessizliğini bozmamakta ısrarcı. Ancak Dr. Disrespect, son yayınını bitirtirken yorgun ve bitkin haliyle dikkat çekmişti. Ünlü yayıncı Shroud’un son yayınlarından birinde de benzer bir durumun yaşanması, yayıncının hayranlarını endişelendirdi.

Yorgun ve sarhoşmuş gibi hissettiğini söyleyen Shroud, uzun bir süre hiçbir şey söylemeden kameraya baktı. Hiçbir açıklama yapmayan yayıncının hali, sebepsiz yere platformdan banlanan yayıncıyı anımsattığı için dikkat çekti.

Hizmet Şartlarını ihlal edecek hiçbir şey yapmayan ünlü yayıncının platformdan banlanması çok düşük bir olasılık olmakla birlikte Twitch’in Dr. Disrespect’e yaptığı gibi sebepsiz yaptırımlarının devamının gelmesi imkansız değil. Ancak şu an için Shroud yoğun temposu sebebiyle yorulmuş gibi.