Shroud, xQc’nin kalıcı yasaklanmasını haksız buluyor

Michael "Shroud" Grzesiek, Félix "xQc" Lengyel’in izleyicilerini bu yasaklamanın sebebi olarak görüyor. Shroud bu izleyicileri sülükler olarak tanımladı ve bu hareketleriyle kendilerini güçlü hissetmeye çalıştıklarını söyledi.

Shroud’un VCT Master 2 maçlarını izlediği bir yayında, xQc kadar geniş bir izleyici kitlesine sahip olan insanların GTA V Rol Yapma sunucularında oynamasının bir anlamının olmadığını söyledi.

Eski Overwatch oyuncusuna yapılan olayı anlatırken sözlerinden çekinmeyen Shroud:

“Yayındayken GTA RP oynamak çok kötü, hatta bu xQc’nin kalıcı olarak yasaklanmasının en büyük sebeplerinden. İzleyicilerin hepsi sülük, hepsi. Bir kişiye bağlanıyorlar ve onlardan bir tepki almak veya isimlerini görüp kendilerini güçlü hissetmek için uğraşıyorlar. Bu çok rahatsız edici.

Shroud aynı zamanda xQc’nin oyunu elinden geldiğince iyi oynamaya çalışmasına rağmen diğer insanlardan gördüğü baskı ve öfke yüzünden kırılma noktasına çok yakın olduğunu da belirtti.