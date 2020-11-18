MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriShroud, xQc’in hile yapmasına tepki gösterdi
GerieSpor Shroud, xQc’in hile yapmasına tepki gösterdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 18.11.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Shroud, xQc’in hile yapmasına tepki gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Shroud, xQc’in hile yapmasına tepki gösterdi
Abone Olgoogle-news

Twitch Rivals Superteam Showdown ft. Fall Guys turnuvası geçtiğimiz 15 Kasım tarihinde gerçekleşti. Turnucada Félix "xQc" Lengyel, Michael "Shroud" Grzesiek ve Tyler "Tyler1" Steinkamp gibi yayın dünyasının dev isimleri vardı.

The Twitch Rivals Super Team turnuvası, bir Fall Guys etkinliğiyle bitti. Her şey son ana kadar giderken beraberliği bozacak maça gelindiğinde olaylar karıştı. xQc turnuvadan çoktan elenmiş olmasına rağmen bekleyerek bir rakibini yakalayıp geride tutarak kendi takımına avantaj sağladı.

Bazı fanları yayıncıyı savunsa da xQc Twitter üstünden yaptığı açıklamada yaptığı şeyin yanlış olduğunu kabul ettiğini ve kendisini savunmalarını bırakmasını söyledi.

“Beni her yerde savunmayı bırakın. Finale @DrLupo ve @shroud’un takımlarıyla çıktık. Yaptığım şey yanlıştı ve yapmamalıydı. Yaptığım şey için üzgünüm. Komik olabileceğini düşünmüştüm. Ama üzgün olmam sonucu ve yaptığım şeyin kötü olduğu gerçeğini değiştirmez. Üzgünüm.”

Turnuvada yer alan Shroud ve Tyler1 de xQc’e tepki gösterdi. Hâlâ Twitch tarafından olay hakkında bir şey yapılmadığı ve ortada bir ödül havuzu da söz konusu olduğu için ne olacağıyla ilgili bir yanıt bekliyorlar. Shroud ise bir canlı yayınında “Yaptığı bu hareketiyle tüm saygımı kaybetti. İnanamıyorum, Twitch tarihinde bir ilki gerçekleştirdi, daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Büyük partnerlerden biri daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı.” dedi. Tyler1 ise Shroud’un bu ifadelerine katıldığını belirtti.

Shroud konuşmasına şu şekilde devam etti: “Ne olacak bilmiyorum, Twitch’in bildiğini bile sanmıyorum. Onu bir hafta, bir ay veya üç gün falan mı banlarlar bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle