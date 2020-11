Shroud, xQc’in hile yapmasına tepki gösterdi

The Twitch Rivals Super Team turnuvası, bir Fall Guys etkinliğiyle bitti. Her şey son ana kadar giderken beraberliği bozacak maça gelindiğinde olaylar karıştı. xQc turnuvadan çoktan elenmiş olmasına rağmen bekleyerek bir rakibini yakalayıp geride tutarak kendi takımına avantaj sağladı.

Bazı fanları yayıncıyı savunsa da xQc Twitter üstünden yaptığı açıklamada yaptığı şeyin yanlış olduğunu kabul ettiğini ve kendisini savunmalarını bırakmasını söyledi.

Stop defending my everywhere for no reason. We got into the final game with @DrLupo and @shroud 's team. We shouldn't of done it and it was wrong. I'm sorry for my actions. I thought it would be funny. It did not change the outcome but it was still malicious. Sorry.