Shroud, xQc’in hile yapmasına tepki gösterdi

The Twitch Rivals Super Team turnuvası, bir Fall Guys etkinliğiyle bitti. Her şey son ana kadar giderken beraberliği bozacak maça gelindiğinde olaylar karıştı. xQc turnuvadan çoktan elenmiş olmasına rağmen bekleyerek bir rakibini yakalayıp geride tutarak kendi takımına avantaj sağladı.

Bazı fanları yayıncıyı savunsa da xQc Twitter üstünden yaptığı açıklamada yaptığı şeyin yanlış olduğunu kabul ettiğini ve kendisini savunmalarını bırakmasını söyledi.

Stop defending my everywhere for no reason. We got into the final game with @DrLupo and @shroud 's team. We shouldn't of done it and it was wrong. I'm sorry for my actions. I thought it would be funny. It did not change the outcome but it was still malicious. Sorry. — xQc (@xQc) November 15, 2020

“Beni her yerde savunmayı bırakın. Finale @DrLupo ve @shroud’un takımlarıyla çıktık. Yaptığım şey yanlıştı ve yapmamalıydı. Yaptığım şey için üzgünüm. Komik olabileceğini düşünmüştüm. Ama üzgün olmam sonucu ve yaptığım şeyin kötü olduğu gerçeğini değiştirmez. Üzgünüm.”

Turnuvada yer alan Shroud ve Tyler1 de xQc’e tepki gösterdi. Hâlâ Twitch tarafından olay hakkında bir şey yapılmadığı ve ortada bir ödül havuzu da söz konusu olduğu için ne olacağıyla ilgili bir yanıt bekliyorlar. Shroud ise bir canlı yayınında “Yaptığı bu hareketiyle tüm saygımı kaybetti. İnanamıyorum, Twitch tarihinde bir ilki gerçekleştirdi, daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Büyük partnerlerden biri daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı.” dedi. Tyler1 ise Shroud’un bu ifadelerine katıldığını belirtti.

Shroud konuşmasına şu şekilde devam etti: “Ne olacak bilmiyorum, Twitch’in bildiğini bile sanmıyorum. Onu bir hafta, bir ay veya üç gün falan mı banlarlar bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.”