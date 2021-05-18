Shroud, Valorant’ın rekabetçi sıralama kısıtlamalarına “Çok Kötü” diyor

Eski CS:GO profesyonel oyuncusu ve ünlü Twitch yayıncısı Michael “Shroud” Grzeisek, çoğunlukla FPS oyunları oynayan birisi ve Valorant da bu oyunlardan bir tanesi. Shroud’un profesyonel kariyeri sebebiyle eSpor hayatıyla ilgili edindiği derin bilgiler, eSpor oyunları ile ilgili olan fikirlerinin önemli ölçüde ağırlık taşımasına sebebiyet veriyor. Bunlarla birlikte Shroud, son yayınlarından birinde Valorant’ın rekabetçi eşleştirmelerdeki kısıtlamalarından memnun olmadığını ve çok kötü olduğunu söyledi. Riot Games geliştiricilerinin oyunun rekabetçi dengesini ayarlamaya çalışmasıyla birlikte Rekabetçi modu neredeyse her büyük güncelleme ile farklı bir düzenleme alıyor.

Riot Games bu senenin başlarında getirdiği bir güncelleme ile zorunlu olarak tek başınıza veya maximum 1 arkadaşınızla daha girebileceğiniz bir sistemi oyuna dahil etti, Shroud’un rahatsız olduğu sistem de tam olarak bu. Amaç, yüksek derecelerdeki beş arkadaşın birlikte oynamasını önlemek ve böylece bir bütün olarak topluluğun deneyimini iyileştirmekti.

Fakat Shroud bu sistemin çok kötü olduğunu söyledi ve yakın zamandaki bir yayınında sebebini açıkladı.

Shroud yayınında Valorant oynarken bir takım arkadaşı oyuna 5 kişi sıraya girebilme özelliğinin çoktandır gelmesi gerektiğini söyledi. Shroud buna, “Yakın zamanda ekleyeceklerine eminim çünkü bu sistem rezalet.” diyerek yanıt verdi.

Shroud daha sonra, tanımadığınız insanlarla oynamak zorunda kaldığınızda deneyiminizi nasıl etkilediğini açıklayarak Valorant’ın rekabetçi eşleştirmelerdeki kısıtlamalarının kötü olma sebebini detaylandırdı: “Bu iki kişi oynayabilme sistemi tam anlamıyla çok kötü. Gerçekten kötü bir dinamik.”

Shroud sözlerine devam etti, “Tanımadığın insanlarla oynamak zevkli değil. Üstelik sistem de saçma, iki kişi arkadaş, iki kişi daha kendi arasında arkadaş, oyuna gelen son kişi tek başına ve kimseyi tanımıyor.”

Valorant eSpor turnuvaları 5v5 olduğundan, ekibinizle antrenman yapmak için beş oyunculu bir sıra istemek mantıklı. Üst düzey bir oyuncu olmasanız bile bazen yabancılarla oynamak istemeyebilirsiniz, eğlenceli gelmeyebilir.