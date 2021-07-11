Shroud, Valorant takımı kurduğunu açıkladı

Rekabetçi oyunlara profesyonel sahnede uzun bir süredir ara veren, şimdinin Twitch yıldızı Michael 'shroud' Grzesiek yaklaşan VCT elemelerinin bir parçası olmak için bir Valorant takımı kurmak istiyor gibi görünüyor.

27 yaşındaki yayıncı, son Twitch yayınlarından birinde VCT elemeleri için eski takım arkadaşlarıyla birlikte bir Valorant takımı kurmak istediğinden bahsetti. Jordan ‘n0thing’ Gilbert ve Sean ‘Seangares’ Gares gibi eski Cloud9 oyuncularını takımına dahil etmek istediğini açıkladı. Seangares’in halihazırda bir organizasyonda bulunuyor olması bu takıma dahil olup olmayacağı sorusunun cevabını havada bırakıyor.

Shroud bu isimlerin yanında aynı zamanda Tarik ‘tarik’ Celik’in de katılabileceğini söyledi.

Shroud, VCT elemelerine katılabileceğinden 3 Temmuz yayınında, yeni ajan KAY/O'yu bu kadar sevmesi ve turnuvalardaki gücünü konuşurken bahsetti.

Kanadalı yayıncı, “KAY/O alıp koşacağım ve rakipleri baskılayacağım” dedi.

Sıradaki VCT açık elemeleri 22 Temmuz’da başlayıp 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Shroud ve ekibi Challengers 2 için hak kazanırsa 50.000 dolarlık ödül havuzundan pay almak için mücadele etme şansına sahip olacak.