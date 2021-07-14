Shroud, Fortnite’ın Warzone’dan daha iyi olduğunu düşünüyor

Fortnite Battle Royale bir dönem video oyun sektörünün zirvesinde tek başına bulunuyordu, bu uzun bir süre boyunca böyle devam etti. Oyunun en popüler olduğu dönem, 2017’de Turner “Tfue” Tenney ve Tyler “Ninja” Blevins gibi ünlü içerik üreticilerinin Fornite’ı fazlasıyla kullanmaya ve oynamaya başladığı dönemde gerçekleşti. Fakat 4 yıl sonunda bu değişti ve Fortnite, Warzone karşısında oyuncu ve izleyici sayısı olarak düşüşe geçmeye başladı.

Birçok içerik üreticisi ve yayıncı da Fortnite’ı bırakıp Warzone’a geçiş yaptı. Bu da Fortnite izlemek isteyenler için geride yalnızca profesyonel oyuncuları bıraktı. Fakat içerik üreticileri arasında Fortnite için hala iyi şeyler söyleyen, eski bir profesyonel eSpor oyuncusu olan birisi var. Michael “Shroud” Grzesiek, Fortnite’ın neden Warzone’a göre çok daha üstün bir oyun olduğunu açıkladı.

Shroud 2018’de tam zamanlı yayıncılığa geçmeden önce profesyonel bir şekilde Counter Strike oynuyordu. Yayıncılığa geçişiyle birlikte birçok farklı oyunu yayında oynama şansına erişti. Bu oyunlar arasında birçok kişinin kariyerini şekillendirmeye yardımcı olan bir oyun olan Fortnite'da bulunuyor. Shroud, yakın tarihli bir Twitch yayını sırasında Fortnite'ı harika bir oyun yapan şeylerden bahsetti.

“Fortnite’ı mükemmel yapan şeyler arasında en önemlisi oyunun sadeliği. Senin ve rakibin arasındaki önemli olan tek şey oyun mekaniklerini ne kadar iyi kullanabildiğiniz. Hazırlıksız mı yakalandın, bunu tersine çevirmek için şansın var. Her zaman rakibinizi oynadığınız oyun sayesinde alt edebilirsiniz. İşte Fortnite’in bu kadar başarılı olmasının sebebi ve bu kadar başarılı olmanızın sebebi bu.”

Fortnite sahnesinin dışında tanınmış bir kişiliğin oyunu bu kadar önemsediğini göstermesi nadir görülüyor. Oyunun turnuvaları ve etkinlikleri için minimum katılım yaşının 13 olması göz önüne alındığı zaman çoğu kişi Fortnite'ın çok az veya hiç rekabetçi olmadığını ve toksik bir kitleye sahip olduğunu düşünüyor. En azından oyunun popülerliği solup gittiğinden beri insanların oyunla ilgili genel algısı buydu. Shroud, bir adım daha ileri atarak Call of Duty: Warzone’u neden sevmediğini açıkladı.

“Oyun tamamen fare tuşuna basmaktan ibaret, rakibinizi üst seviye bir oyunla alt etme şansınız yok.”

Shroud’un sözlerini çekinmeden söyleyebilmesi de onu diğer yayıncı ve içerik üreticilerinden ayıran önemli bir özellik. Fortnite ve Warzone’un saf özelliklerine bakarak, oynanış mekanikleri ve rakibini oynanışa bağlı olarak alt edebilmeyi göz önüne alarak Fortnite’in daha iyi olduğunu düşünüyor. Fortnite'da, hasar alan yetenekli bir oyuncu bu durumdan kurtulmanın yolunu bulabilir. İnşaat mekanikleri ve çevreyle etkileşime geçebilmesi bunu sağlamakta. Warzone’da ise canınız azaldığı zaman kendinizi toparlayıp savaşa geri dönmek oldukça zor, bunun için yeterli mekanik bulunmuyor.