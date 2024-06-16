Shota Arveladze'den Türkiye - Gürcistan maçı yorumu: Durduramazlar

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Gürcü Teknik Direktör Shota Arveladze, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile karşılaşacağı maç öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım ile ilgili değerlendirme yapan Gürcü Teknik Direktör Shota Arveladze, "Türkiye Milli Takım kadrosu, kaliteli ve karakteri, her turnuvayı kazanan, her turnuvada başarılı olan bir ekip olabilir. Ama tabii ki o sahnede, o günde, o havayı bulmak için özel günler oluyor. Bunu da gördük. Kalite, isimleri tartışılmaz. Orada ne tartışılabilir, bu heyecan ve bu havayı bulabilir mi milli takım? Bizim için bu avantaj olabilir, dezavantaj da bu. Eğer iyi günde olursa, durdurulmaz. Ne Gürcüler durdurur ne başka bir takım. Ama biraz ters olsa, bizim için acayip bir avantaj olabilir. Bu havayı bulan Türkiye Milli Takımı bence durdurulamaz bir güç olabilir." dedi.

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"İYİ LİGLERDE OYNAYAN BİR EKİP VAR ŞU ANDA"

Gürcistan Milli Takımı ile ilgili değerlendirmelerden bulunan Shota Arveladze, "İyi liglerde oynayan bir ekip var şu anda. 12-15 sene geçti çok büyük liglerde oynamayan bir ekip vardı. Şu anda 3-4 kişi İtalya'da oynayan var. Fransa, İngiltere, İspanya'da oynayanlar var. İyi kaleci var. Dünyada ilk 5'e giren bir kaleci var. 40 milyon diyorlar. İyi tutan, iyi çalım atan, gol atan var." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Gürcistan'ın yıldız ismi Khvicha Kvaratskhelia'yi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Bu yaşında bu kadar doğru futbol oynayan futbolcu az görmüştüm. Bu kadar net söylüyorum. 23 yaşında. Geçen sene Serie A'nın en iyi oyuncusu seçildi. Bu sene en iyi golü atan futbolcu seçildi. Ballon d'Or'da ilk 20'ye girdi. Zaman gerekiyor diye bir laf futbolda ama bu yaşta bu kadar doğru oynayan... Çok özel bir oyuncu. Bu anlamda tek başına maçın bütün kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Çok sağlam, çok kuvvetli." dedi.