Shota Arveladze'den Sörloth paylaşımı
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı, ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth'a bir övgü de bordo mavili kulübün efsane futbolcusundan geldi.
Beşiktaş karşısında attığı golle gol sayısını 19'a çıkararak, 17 gollü Oscar Cardozo'yu geride bırakan Sörloth, gözünü bordo mavili formayla 25 golle gol kralı olan ilk yabancı futbolcu olan Shota Arveladze'nin rekoruna dikmişti.
Kariyerini teknik adam olarak sürdüren Shota'dan Alexander Börloth tweeti geldi. Gürcü teknik adam, kendisine ait sosyal medya hesabından Sörloth'un fotoğrafını paylaşarak 'Geleceği parlak' ifadesine yer verdi.
Shota Arveladze'nin tweeti kısa sürede Trabzonspor taraftarından büyük beğeni aldı. Efsane futbolcunun paylaşımının altına, 'Senin veliahtın' şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte o paylaşım
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle