Shinji Kagawa'dan Beşiktaş itirafı: "Hiç istemedim"

Beşiktaş'ta kalmak yerine İspanya 2. Ligi’ne gitmeyi tercih eden Kagawa’dan çarpıcı bir itiraf geldi.

Japon yıldız “Dortmund’da 11’deki yerimi kaybettikten sonra ayrılma kararı aldım ve 6 aylığına Beşiktaş’a gittim. Aslında Beşiktaş’a gitmeyi hiç istememiştim.” dedi.

LENS: "G.SARAY'I YENMEK İSTİYORUM"

Beşiktaşlı Jeremain Lens, takımdaki herkesin Galatasaray derbisini oynamaya hazır olduğunu belirtirken dev maçla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dünkü idmanda soruları yanıtlayan Lens derbinin diğer maçlarla kıyaslanamayacağını belirtirken şunları söyledi:

“Takımda herkes bu maçı oynamaya hazır. Türkiye kariyerimde Galatasaray’ı deplasmanda hiç yenemedim. Bunu başarmak ve bir ilki gerçekleştirmek istiyorum 2-3 maç kazanıp zirveye çıkacağız diyemeyiz. Yapmamız gereken kendi maçlarımızı kazanmak. Zirve yarışında her şey mümkün.





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