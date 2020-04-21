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GeriFutbol Sheffield Unitedlı futbolcular maaşlarının bir kısmını 2020 sonuna kadar erteledi
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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:23,Son Güncelleme:

Sheffield Unitedlı futbolcular maaşlarının bir kısmını 2020 sonuna kadar erteledi

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Sheffield Unitedlı futbolcular maaşlarının bir kısmını 2020 sonuna kadar erteledi
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İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar erteledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyet ve üst yönetici (CEO) Stephen Bettis'in de altı ay boyunca aynı şekilde erteleme yaptığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, bu şekilde personel maaşlarını eksiksiz olarak ödeyebileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bettis, koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Futbolcular ve teknik heyet, bu jestleriyle Sheffield United'ı önemsediklerini göstermiş oldu." yorumunu yaptı.

 

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