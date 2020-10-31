Manchester City, Mart 1930'dan bu yana ilk kez Sheffield United'ı üst üste dört lig maçında yenmek için sahaya çıkıyor.

Premier Lig'de dokuz maçtır galip gelemeyen Sheffield United, ligde devam eden en uzun seriyi yaşıyor. Sheffield, 1991/92'den bu yana hiçbir lig sezonunun ilk yedi haftasını galibiyetsiz geçmedi.

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı beş maçta sadece 8 puan toplayabilen Manchester City, Pep Guardiola'nın kariyerinde en düşük puanda kaldığı sezonu yaşıyor.

Premier Lig'de çıktığı 203 maçta 99 gole doğrudan katkı sağlayan Manchester City kanat oyuncusu Riyad Mahrez, lig tarihinde 100 gol katkısına ulaşan altıncı Afrikalı oyuncu olmak istiyor.

Sheffield United Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sheffield United Manchester City maçı 15:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.