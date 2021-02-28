Sheffield United Liverpool maçı, İngiltere Premier Ligi'nde her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Toplam 11 puanla ligin son sırasına demir atan Sheffield United, kendi evinde oynayacağı karşılaşma ile rakibine karşı galibiyet şansı elde etmeye çaba gösterecek. Peki, Sheffield United Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

SHEFFİELD UNİTED LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sheffield United, Liverpool'u konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 22.15'te oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında karşılaştığı West Ham United'ı 2-1 yendi.



Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.



Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.



Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.



Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.