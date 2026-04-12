Sheffield United - Hull City maçı sonrası Acun Ilıcalı'dan tepki: 'Bizden çalınan 3 puanın acısını hala hissediyoruz!'

#Hull City#Acun Ilıcalı#Sheffield United
Sheffield United - Hull City maçı sonrası Acun Ilıcalıdan tepki: Bizden çalınan 3 puanın acısını hala hissediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 15:29

Acun Ilıcalı, Hull City'nin Sheffield United karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Hull City, İngiltere Championship'in 42. haftasında Sheffield United'a konuk oldu. Bramall Lane Stadı'nda oynanan maçı Sheffield United, 2-1 kazandı. 

Henüz 5. dakikada Oliver McBurnie ile 1-0 öne geçen Hull uzun süre bu skoru korusa da 85. dakikada Gustavo Hamer (penaltıdan) ve 88. dakikada Danny Ings'in gollerine engel olamadı.

Hull City'de John Lundstram 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Acun Ilıcalı, Lundstram'ın maçtan sonra eski takımı Sheffield United'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle şu ifadelere yer verdi:

Sheffield United - Hull City maçı sonrası Acun Ilıcalıdan tepki: Bizden çalınan 3 puanın acısını hala hissediyoruz

Sevgili Lunny,

Bugün bizden çalınan 3 puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bugün en önemli konuşulması gereken şeyin, kötü hakem kararlarıyla kaybedilen 3 puan olduğunu düşünüyoruz. Bizim için hayal kırıklıklarıyla dolu bir öğleden sonra, senin açıklamanı okurken, bunun daha çok sahadaki adaletsizliğe odaklanmasını ve eski kulübünün taraftarlarından duyduğun hayal kırıklığına daha az değinmesini beklerdim.

Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Güçlü bir takıma, güçlü bir teknik direktöre ve play-off’lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlara sahibiz. Umarım gelecekte, Hull City taraftarlarımızın gerçek sevgisi ve desteğiyle kendini daha iyi hissedersin.

John Lundstram'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

Bunu asla yapmam ama bugün Hull taraftarlarından özür diliyorum; maçlar çok ince farklarla belirleniyor ve bugün takımın yenilgisinde benim payım olduğunu düşünüyorum, özür dilerim!

Sheffield United taraftarlarının tepkisi de bugün beni çok incitti. Bu düşmanlığı anlamıyorum. Bu kulübü gerçekten çok seviyorum, kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım ve belki de tarihin en iyi Sheffield United takımının bir parçasıydım.

Ayrılmamın sebebi, kendimin ve ailemin hayatını değiştirecek bu fırsatı geri çeviremememdi.

Sadece Hull taraftarlarından özür dilemek ve Sheffield United'ı sevdiğimi, bu kulübün kalbimde her zaman özel bir yeri olacağını söylemek istedim.

 

#Hull City#Acun Ilıcalı#Sheffield United

