Shaquille O'Neal, Neden Esporu Çok Sevdiğini Ve Yatırım Sebebini Açıkladı

Ona "esporun nasıl kendisinin dikkatini çektiği" sorulduğunda gülerek çocuklarının ona bunu tanıttığını söylüyor.

Shaquille O'Neal Espora Nasıl Giriş Yaptı?

Yıllar önce, çocukları kendisinden onları Staples Center'daki bir espor etkinliğine götürmelerini istemiş. Shaquille O'Neal o etkinlikte gördüğü enerjiye hayran kalmış. Kendisi, o günkü deneyimi şöyle anlatıyor: "Çocuklarımla L.A.'deyiz ve bana bir gün 'Baba bizi Staples Center'a götürür müsün?' diye sordular. Gittik, kapıdan girdik ve tünelden geçerken izleyici topluluğunun inanılmaz çığlıklarını duydum. Bu bir konser falan mıydı, yani Justin Bieber gibi bir şey mi?"

"Ama köşeyi geçtikten sonra çocukları gördüm, sahneyi gördüm. Gençler oyun oynuyorlardı ve insanlar sürekli ileri geri gidip geliyorlardı, 'Bu ne?' diye sordum. Çocuklarım 'Baba, bu espor!' dediler. 'Platform o kadar büyüdü ki takımlar çok büyük paralar için rekabet ediyorlar."

Shaquille O'Neal NRG'nin Rocket League Takımına Yatırım Yapmaya Karar Verdi

O'Neal, espordaki heyecana ve aksiyona kapılmanın çok kolay olduğunu söyledi. Bu hissiyatını şöyle anlatıyor: "Çocukların uğraştığı şeyleri izlemek çok keyifli. Eve döndüğümüzde teknolojiden anlayan tüm arkadaşlarımı aradım ve onlara esporu duyup duymadıklarını sordum. Onlar da bana bundan haberdar olduklarını ve bu işin oldukça büyüyeceğini söylediler."

O'Neal daha fazla insana ulaşıp fikirlerini aldıkça esporun gerçekten de devasa bir noktaya geleceğine dair kanaati sağlamlaştı. NRG Esports'un erken yatırımcılarından biri oldu ve sigorta firması The General ile olan ortaklığını kullanarak NRG Rocket League takımının ilk isim hakkı anlaşmasını hazırladı. Bu ortaklığın bir parçası olarak, The General firması NRG'nin Rocket League takımının isim haklarını satın aldı ve bu da Kuzey Amerika tarihindeki ilk Rocket League isim hakları anlaşması oldu.

Espor Çocuklara Evden Oyun Oynama İmkanı Tanıyor

İsim hakları anlaşması O'Neal tarafından gelen bir diğer zekice yatırım olsa da, esporu çok sevmesinin bir başka sebebi olduğunu daha söylüyor. O'Neal, dünyanın artık değiştiğini ve çocukların eskisi gibi dışarıya çıkıp hiçbir endişe olmadan oyun oynayamadığını dile getirdi.

"Keşke bunu açıklayabilsem. Bunu bu şekilde söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama onların dışarıda kötü bir şeyler yapmalarındansa içeride düzgün bir şeyler yapmalarını tercih ederim. Biz dışarıya çıkıp oyun oynardık. Kendi çocuklarımın sürekli bu şekilde dışarıda olmasını istediğimi sanmıyorum. Ben her gün sabahtan akşama dışarıdaydım."