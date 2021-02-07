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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Shaq McKissic, Olympiakos ile sözleşme yeniledi! 2022-23 sezonu sonuna kadar...

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Shaq McKissic, Olympiakos ile sözleşme yeniledi! 2022-23 sezonu sonuna kadar...
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Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li skorer Shaquielle McKissic'in sözleşmesini yeniledi.

Olympiakos Kulübü, 30 yaşındaki McKissic ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Uşak Sportif, Beşiktaş ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen McKissic, Şubat 2020'de Olympiakos'a transfer olmuştu.

McKissic, Olympiakos formasıyla bu sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 10,9 sayı, 2,4 ribaunt, 2,3 asist, 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı.

 

Shaq McKissic, Olympiakos ile sözleşme yeniledi 2022-23 sezonu sonuna kadar...

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