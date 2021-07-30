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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Shannon Shorter, Afyon Belediyespor'da

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Shannon Shorter, Afyon Belediyespor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Shannon Shorter'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor basketbol takımımız, geçen sezonu Japonya'da 11,9 sayı, 4,6 ribaund, 3,6 asist ile tamamlayan skorer guard Shannon Shorter ile anlaşma sağladı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, yeni transfer Shannon Shorter'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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