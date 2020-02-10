Shane Larkin’den isim değişikliği açıklaması

27 yaşındaki basketbolcu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Shane Larkin açıklamasında, "İsmimi değiştirdiğim yönündeki haberler yanlış. Doğduğumda aldığım ismimi Türk pasaportumda da devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.





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