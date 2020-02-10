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Basketbol
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

Shane Larkin’den isim değişikliği açıklaması

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Shane Larkin’den isim değişikliği açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusu kabul edilen ve A Milli Basketbol Takımında forma giyme hakkı kazanan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin’in, sosyal medyada Türk kimliğindeki isminin farkı olacağına dair haberler çıkmıştı.

27 yaşındaki basketbolcu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Shane Larkin açıklamasında, "İsmimi değiştirdiğim yönündeki haberler yanlış. Doğduğumda aldığım ismimi Türk pasaportumda da devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

Shane Larkin’den isim değişikliği açıklaması

Shane Larkin büyülemeye devam ediyor!Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, antrenman sonrasında attığı basketle gündem oldu. Ancak yıldız guard bu kez attığı farklı bir stil kullandı. Larkin üçlük çizgisinin dışından ayakla şut çekerek topu çemberden geçirdi.
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Shane Larkin’den isim değişikliği açıklaması

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