Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:01,
Shane Larkin’den isim değişikliği açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusu kabul edilen ve A Milli Basketbol Takımında forma giyme hakkı kazanan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin’in, sosyal medyada Türk kimliğindeki isminin farkı olacağına dair haberler çıkmıştı.
27 yaşındaki basketbolcu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Shane Larkin açıklamasında, "İsmimi değiştirdiğim yönündeki haberler yanlış. Doğduğumda aldığım ismimi Türk pasaportumda da devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.
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