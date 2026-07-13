Shane Larkin resmen Fenerbahçe'de!

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Fenerbahçe, Shane Larkin transferini açıkladı. Sarı - lacivertliler deneyimli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Larkin, Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği sekiz sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 EuroLeague, 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, EuroLeague’de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alırken, 2020-21 sezonunda en iyi ikinci beşe, 2021-22 sezonunda ise en iyi beşe seçildi.
Larkin, 2025 yazında A Milli Basketbol Takımımızla Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.