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Shane Larkin resmen Fenerbahçe'de!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Shane Larkin#Transfer
Shane Larkin resmen Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 15:04

Fenerbahçe, son olarak Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Shane Larkin transferini açıkladı. Sarı - lacivertliler deneyimli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Larkin, Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği sekiz sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 EuroLeague, 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, EuroLeague’de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alırken, 2020-21 sezonunda en iyi ikinci beşe, 2021-22 sezonunda ise en iyi beşe seçildi.

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Larkin, 2025 yazında A Milli Basketbol Takımımızla Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

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#Fenerbahçe#Shane Larkin#Transfer

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