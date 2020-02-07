Shane Larkin kimdir, nereli?

Amerikan-Türk profesyonel basketbol oyuncusu DeShane Davis Larkin, 2 Ekim 1992 tarihinde dünyaya geldi. Miami Üniversitesi için kolej basketbol oynadı. 2013 NBA Seçmeleri'nde 1. tur 18. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi ve hemen Dallas Mavericks'e takas edildi. 2018 yılından beri Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes forması giymektedir.



29 Kasım 2019 tarihinde EuroLeague'de kaydettiği 49 sayı ile EuroLeague maçında en çok sayı kaydeden oyuncu" rekorunu elinde tutmaktadır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ



2019 yılı sonlarına doğru Larkin, hem Hırvat hem de Türk milli takımlarından teklif aldı.18-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Zadar Turnuvası sırasında Hırvatistan Basketbol Federasyonu, Larkin'e milli takımda oynaması için bir teklif yaptı.

Larkin, Olimpiyatlar'da oynamanın her sporcunun hayali olduğunu belirtti ve Hırvatistan için oynama fikrine açık olduğunu söyledi. 23 Eylül 2019'da Larkin verdiği bir röportajda, Türk milli takımına çağrılırsa, bunun kendisi için harika bir teklif olacağını söyledi. Bu açıklamanın üzerine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin'in ülkemiz ve milli forma hakkındaki düşüncelerinden ötürü ona teşekkür etmek istediğini ancak konuyla ilgili kararın A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, teknik ekip ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım tarafından verileceğini dile getirdi. Aralık ayı ortasında Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" açıklamasını yaptı.



Larkin ise sosyal medya hesabından Erdoğan'a teşekkür etti. Larkin 19 Aralık'ta Fanatik gazetesine verdiği röportajda, "Ben, Amerika Birleşik Devletleri’nde yetiştim. Ohio eyaletinde Cincinnati adlı küçük bir şehirde büyüdüm ve sonrasında Orlando’ya taşındım. Bunlardan dolayı hayatımın hiçbir döneminde Türkiye’de profesyonel şekilde basketbol oynayacağımı ve sonrasında da o ülkenin Cumhurbaşkanı’nın benim hakkımda onur verici şeyler söyleyeceğini hiç düşünemezdim. Gerçekten çok özel bir andı." dedi ve teklif gelirse milli takımda oynamayı düşüneceğini tekrar etti. Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, 20 Aralık'ta verdiği röportajda Larkin'in milli takıma katılma isteğinin eskiye dayandığını, Nisan 2019'da konuyu Federasyon'a ilettiklerini ifade etti.



19 Ocak'ta Hidayet Türkoğlu Larkin ile görüşüldüğünü açıkladı. 28 Ocak 2020'de başantrenör Ufuk Sarıca, Larkin'e davet yapıldığını doğruladı ve milli takım için cevabını beklediklerini iletti. Shane Larkin, 1 Şubat 2020'de sosyal medya hesabından hem Türkçe hem İngilizce yaptığı açıklamayla teklifi kabul ettiğini açıkladı.