Shane Larkin isim kararını verdi!

Anadolu Efes’in süperyıldızı Shane Larkin’in, A Milli Basketbol Takımı’nda forma giymesi için başlatılan Türk vatandaşlığına geçiş süreci resmen tamamlandı.

Federasyonun açıklamasında; “Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımız’ın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu” denildi.

İsmi değişmeyecek!

Kanunen isim değişikliği yapmak zorunda olmayan Shane Larkin, Milli Takım için adını değiştirmeyecek. (Fanatik)

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