Shane Larkin: 'Euroleague devam etmemeli'

Larkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezonun ertelenmesiyle oyuncuların fiziksel ve zihinsel bakımdan form tutmakta zorlandığını belirterek, "Olası geri dönüş, virüse yakalanma riski dışında birçok sakatlık ihtimalini de beraberinde getiriyor. THY Avrupa Ligi, dünyanın en iyi basketbol liglerinden biri. Her takım, şampiyonluk yolunda eşit fırsatı hak ediyor. THY Avrupa Ligi şampiyonu, kimin antrenman yapma imkanı olduğu ya da olmadığına göre belirlenmemeli. Antrenörler ve oyuncular olarak tüm sezon boyunca sıkı çalışma, her maça en iyi takımı sürme kriterleri doğrultusunda belirlenmeli. Bu uzun ara, açıkça kimi oyuncu ve takımlara adil olmayan bir avantaj oluşturuyor." yorumunda bulundu.



Anadolu Efes olarak sezon başından itibaren harika bir oyun sergilediklerini ve çoğu kişi tarafından şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterildiklerini hatırlatan Larkin, "Bu, sezon başında koyduğumuz hedefti ancak şu an gerçekçi olmak gerekirse herkesin sağlığı ve güvenliği çok daha önemli. Aynı durumda olan herkes adına sesimi duyurmak istedim çünkü sezonun devam etmesi durumunda biz oyuncular, risk altında olacağız." değerlendirmesini yaptı.



Larkin, THY Avrupa Ligi yönetiminin alacağı her karara saygı duyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Görüşümün, basketbol oynamayı istememekle ilgisi yok. Herkes kadar biz de basketbolu özledik. Çoğu oyuncunun basketbol oynamak için doğru zaman olmadığını hissettiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum."

