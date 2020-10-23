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Basketbol
Süleyman Arat
Haber Giriş: 23.10.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Shane Larkin, ABD'de Türk Konsolosluğunu ziyaret etti

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Shane Larkin, ABD'de Türk Konsolosluğunu ziyaret etti
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Amerika'da Miami Türk Konsolosluğuna giden Anadolu Efesli Shane Larkin, Başkonsolos Burç Ceylan'ı ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı. tw

26-29 Kasım'da ülkemizde gerçekleşecek FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ve Hollanda ile oynanacak karşılaşmalar için heyecanını belirten Larkin, konsolosluk yetkililerine ay yıldızlı formayı giyme sürecindeki yardımları için teşekkür etti. Sakatlıktan çıkmasının ardından milli formayı giymek için heyecanlı olduğunu kaydeden Shane Larkin, yaptığı paylaşımda konsoloslukta kendisine gösterilen yakın ilgi için teşekkür etti.

Shane Larkin, ABDde Türk Konsolosluğunu ziyaret etti

Shane Larkin, ABDde Türk Konsolosluğunu ziyaret etti

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