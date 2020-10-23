Shane Larkin, ABD'de Türk Konsolosluğunu ziyaret etti

26-29 Kasım'da ülkemizde gerçekleşecek FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ve Hollanda ile oynanacak karşılaşmalar için heyecanını belirten Larkin, konsolosluk yetkililerine ay yıldızlı formayı giyme sürecindeki yardımları için teşekkür etti. Sakatlıktan çıkmasının ardından milli formayı giymek için heyecanlı olduğunu kaydeden Shane Larkin, yaptığı paylaşımda konsoloslukta kendisine gösterilen yakın ilgi için teşekkür etti.

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