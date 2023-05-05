Shakira'nın kardeşinden Gerard Pique'ye dayak

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İspanya basını Barcelona’nın eski futbolcusu Gerard Pique’nin 12 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı, iki çocuğunun annesi ünlü şarkıcı Shakira’nın kardeşinden dayak yediğini yazdı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Pique, çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami’ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştı. Bu sırada ünlü şarkıcının erkek kardeşi Tonino Mebarak araya girdi.

İkili aralarındaki büyüyen tartışma sonrasında yumruk yumruğa kavga etti. Mebarak’ın Pique’yi dövdüğü, ikilinin kavgasını polis memurlarının ayırdığı iddia edildi.

Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Pique’yi suçüstü yakaladıktan sonra ayrılmıştı.