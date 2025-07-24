Shakhtar mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş taraftarından tepki: 'Ayıp oluyor ama!'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-2 kaybederek tur şansını zora soktu.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş tur şansını zora soktu! Haberi görüntüle

GEDSON FERNANDES SOL KANATTA OYNADI

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında merkez orta saha oyuncusu olan Gedson Fernandes'e sol açıkta görev verdi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında yapılan antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol açıkta denenen Portekizli futbolcu, sezonun ilk karşılaşmasında hücumun solunda şans buldu.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e hücumda Rafa Silva, Milot Rashica ve Tammy Abraham eşlik etti.

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SEZONUN İLK RESMİ MAÇI KAPALI GİŞE!

Beşiktaş taraftarı, Shakhtar Donetsk ile oynanan sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, karşılaşmadan önce oyunculara ve teknik ekibe tezahüratlarla destek verdi.

SHAKHTAR İLK İSABETLİ ŞUTTA GOLÜ BULDU!

Shakhtar Donetsk'te karşılaşmanın 7. dakikasında Alisson Santana, ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Uduokhai'ye çarpan top Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu. Ukrayna ekibi maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu.

ALISSON YİNE SAHNEDE

Shakhtar Donetsk'te ilk gole imzasını Alisson Santana, 28. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan gelişen atakta Alisson topu altı pas bölgesine ortaladı, markajdan kurtulan Eguinaldo kafayla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ: "AYIP OLUYOR!"

Beşiktaş taraftarı ortaya konan oyun ve yenilen ikinci gol sonrasında sahadaki futbolculara "Ayıp oluyor, ayıp oluyor, bu taraftara ayıp oluyor" tezahüratıyla tepki gösterdi.

ABRAHAM SİFTAH YAPTI

Beşiktaş 38. dakikada Yukhym Konoplya'nın topa ceza sahası içinde eliyle müdahale etmesi sonrasında penaltı kazandı.

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Siyah-beyazlılarda topun başına Tammy Abraham geçti. İngiliz golcü yaptığı vuruşla top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, Abraham'ın Beşiktaş formasıyla kaydettiği ilk resmi gol oldu.

ALISSON BAŞA BELA OLDU!

Shakhtar Donetsk karşılaşmanın 67. dakikasında Kevin'in golüyle 3-1 öne geçti. Golde asist yine Alisson'dan geldi. 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu karşılaşmayı 1 gol - 2 asistle tamamladı.

RASHICA'YA ISLIKLI TEPKİ!

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rashica 60. dakikada yerini Muçi'ye bıraktı. Kosovalı oyuncu oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

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SERGEN YALÇIN SESLERİ

Beşiktaş'ın maçın son anlarına 3-1 geride girmesinin ardından bazı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Tribünlerinde bir kısım taraftarlar ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.