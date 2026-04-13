Shakhtar Donetsk'in liderlik maçında hava saldırısı alarmı! Arda Turan 45 dakika bekledi

Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren LNZ Cherkasy ile Shakhtar Donetsk, başkent Kiev'in güneyindeki Cherkasy kentinde karşı karşıya geldi.

Cherkasy Arena'da oynanan ve hava saldırısı alarmı nedeniyle ikinci yarısı 45 dakika geç başlayan maç, 2-2 berabere sona erdi.

Shakhtar Donetsk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı. LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha geç başlayacak." ifadesine yer verdi.

Shakhtar Donetsk'in gollerini 11. dakikada Ryabov (k.k.) ve 34. dakikada Eguinaldo kaydetti.

LZN Cherkasy'nin gollerini ise 28. dakikada Bondar (k.k.) ve 45+5. dakikada Assinor kaydetti.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Shakhtar Donetsk, 51 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, LNZ Cherkasy ikinci sırada yer aldı.

Beraberlik sonrası açıklamaları ise şu şekilde oldu:

Puan kaybetmek üzücü, ancak LNZ'ye saygı duyuyoruz. Zorlu bir rakip. Şampiyonluk mücadelesinde her şey bizim elimizde. İlk yarıda istediğim gibi oynamadık, ancak ikinci yarıda oyun benim görmek istediğim gibi gelişti. İkinci yarıdaki performanstan dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçtan maça zorlu koşullar altında olduğumuzu anlamak önemli. Örneğin Ukrayna Futbol Federasyonu, Zorya maçını erteledi ve ligin ne zaman oynanacağını hâlâ açıklamadı. Shakhtar, Avrupa kupalarında Ukrayna'yı temsil ediyor ve bu durumdan şikayet etmek istiyorum.

Elimizden geleni yapıyoruz, ancak bize yardımcı olmuyorlar ve her şeyi zorlaştırıyorlar. Şimdi yine zorlu bir deplasman var, öncesinde de uzun bir dönüş yolculuğu yaptık. Herkesin rahatça oynayabileceği bir ortam yaratmak gerekiyor. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.

Evet, çok fazla korner verdik ve rakip bunu iyi değerlendirdi. Umarım maçlarla ilgili tutumumu net bir şekilde ifade etmişimdir. Ama yanlış anlaşılmak istemem. Rakip işini iyi yaptı, rakibimizi tebrik etmekten başka bir şey yapamam.

