Shakhtar Donetsk'in küçük yıldızları 4 aydır mahsur... 'Bu bir kâbus'

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Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın çeşitli noktalarına dağılmış pek çok Ukraynalı sporcuyu da etkiledi. Çok çeşitli branşlardan sporcular, kaderlerinin ne olacağına dair büyük bir belirsizlik içinde savaşın son bulmasını bekliyor. Bu zor durumdan belki de en fazla etkilenenler ise altyapılarda forma giyen 13-14 yaş grubundaki küçük sporcular.

Ukrayna’nın en köklü futbol kulüplerinden olan Shakhtar Donetsk'in küçük takımı, Hırvatistan’ın Split şehrinde katıldığı turnuvayı birincilikle bitirdiği günlerde ülkede patlak veren savaş nedeniyle bir anda ortada kaldı.

Şubat ayında gerçekleşen turnuvaya çok iyi başlayan küçük sporcular, son maçta attıkları gollerle şampiyonluğu hak etti. Kupayı kaldırdıklarında yaşadıkları mutluluğu yansıtan fotoğrafları ailelerine gönderirken, savaştan uzak bir gelecekte büyük birer futbolcu olacaklarına olan inançları giderek artıyordu genç sporcuların. Ancak tam da o sırada ülkelerini yerle bir eden savaşın ilk haberini aldılar…

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Madalya töreninde mutlulukları boğazlarında düğümlenirken, aileleri için hissettikleri endişe nedeniyle bazıları gözyaşlarına hâkim olamıyordu.

Portakizli antrenör Edgar Cardoso, Shakhtar Donetsk'li sporcularla Hırvatistan'da... Fotoğraf: Shakhtar Donetsk

KÜÇÜK SPORCULAR ‘KİMSESİZLİĞİN’ ACISINI DERİNDEN HİSSEDİYOR

O günden bu yana durumları belirsizliğini koruyan Shakhtar Donetsk'in küçük takımı aileleriyle teması kaybetmemek için her fırsatı değerlendiriyor. Turnuvaya aileleriyle gelenler kendilerini bir parça şanslı hissetse de diğer arkadaşlarının endişeleri onları da etkiliyor.

Turnuvayı izlemeye gelen aileler ise çocukları bir arada tutmayı ve hepsiyle teker teker ilgilenmeyi sürdürüyor. Oğullarına Hırvatistan'a kadar eşlik eden Natalia Plaminskaya, “Bir anne olarak yaşadıkları derin üzüntüyü yakından hissediyorum. Onlara sarılıyor, hepsini oyalamaya uğraşıyor ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaya çalışıyorum ama bu yeterli olmuyor” ifadesini kullandı.

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Peki, giderek uzayan ve farklı senaryolara konu olan savaşın belirsizliği bu küçük sporcuları etkilemeyi daha ne kadar sürdürecek? Birdenbire hayattaki en sevdikleri kişilerden kopan ve onları bir daha görememe ihtimaliyle karşı karşıya kalan küçük sporcuların bekleyişi ne zaman sona erecek?

BABALAR ASKERE, ÇOCUKLAR TURNUVAYA

Doğu Avrupa'nın güçlü kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk için her şey çok hızlı gerçekleşti. Savaş başlar başlamaz kulüp profesyonel ve amatör takımlarının zarar görmemesi için hızla harekete geçti. Yabancı oyuncular ilk hafta ülkelerine dönerken, profesyonel ve yarı profesyonel sporcular ülkemiz başta olmak üzere Slovenya, Polonya gibi bölge ülkelerine gönderildi.

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Shakhtar Donetsk’in A takımı aynı zamanda Ukrayna milli takımının da kadrosunun büyük bir kısmını oluşturduğundan Slovakya ve Türkiye’de düzenlenen takım kamplarında dünyadan gelen bağışlarla Ukrayna'nın Dünya Kupası eleme umutları için hazırlanması sağlandı.

Ancak, Shakhtar’ın altyapı için nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyordu. Öyle ki çok sayıda oyuncu çeşitli turnuvalara gönderilirken, ailelerinin durumu bir hayli belirsizdi.

Genç oyuncuların babaları, antrenörleri gönüllü olarak askere kaydoluyordu. Birkaç anne çocuklara eşlik ederken diğerleri ülkelerini terk etmeme kararı almıştı. Otobüsler hemen hazırlandı ve çocuklar başka bir ülkede katılacakları turnuva için büyük bir heyecan duyarken, aslında güvenle ülke dışına çıkarılmış oldular.

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🇺🇦 Команда Академії «Шахтаря» U13 розгромила NK Prigorje Markuševec 9:0 у товариському матчі. 🧡



⚽️ Дублем відзначився Чень, по голу забили Трохим, Сафонов, Рудзей, Пламінський Роман, Мамуня, Коман, Ніколаєв.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/su0hpeHvDe — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 26, 2022

‘DUYGULARI ARTIK ZİRVE NOKTASINDA’

Fakat çocukların ailelerinden kopmalarının ve yalnız başlarına bilmedikleri bir ülkede mahsur kalmalarının getireceği sorunlar üzerinde kimse durmamıştı.

Aradan geçen dört ayda yalnızlığın ağırlığı ve ailelerinden haber alamamak genç sporcular üzerinde ciddi sorunlara neden olmaya başladı.

Shakhtar'ın genç takımlarını yöneten Portekizli antrenör Edgar Cardoso, New York Times'a yaptığı açıklamada, “Bu bir kâbus; ciddi bir kâbus yaşıyoruz” dedikten sonra Split kentinde sahildeki bir otelde mahsur kalan çocukların durumlarını şu sözlerle özetledi:

“Duyguları artık zirve noktasında; belirsizlik ve ailelerine duydukları özlemin onları yıprattığını görüyorsunuz.”

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İşin en kötü tarafı ise bu sürecin ne zaman son bulacağını kimsenin bilememesi. Aradan geçen süre zarfında, genç sporcular bir arada kalamayacaklarını anlamaya başladılar. Bu durumun yarattığı yıkım ise hepsini daha büyük bir kedere sokuyor.

BAZILARINI AVRUPA TAKIMLARI KADROLARINA ALDI AMA...

Zor günler geçiren sporculara bir darbe de yetenek avcılarından geldi. Avrupa çapında Barcelona, Bayern Münih başta olmak üzere bir düzineden fazla kulüp, Shakhtar'ın mahsur kalan sporcularından en yeteneklilerini kadrolarına katmak için harekete geçti.

İlk bakışta masum görünen bu hamle nedeniyle, yetenekli olanlar arkadaşlarını geride bırakmak zorunda kalırken, takımın geri kalanı da istenen şartları sunamadıkları gerekçesiyle bir kat daha etkilendi.

Cardoso, bu durumun çocukları daha da karmaşık duygular içinde bıraktığına değinirken, içinde bulundukları olumsuz koşullar nedeniyle bu şekilde ayrıştırılmanın onları daha da üzdüğüne işaret etti.

Oyuncular boş zamanlarda Kızıl Haç tarafından gönderilen iki adet video oyun konsolunda vakit geçiriyor.

ANTRENÖRLERİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

FIFA tarafından savaştan kaçan Ukraynalı oyuncuların diğer Avrupa kulüplerine katılması için hazırlanan kural değişikliği 30 Haziran’a kadar geçerli olacaktı fakat geçtiğimiz hafta toplanan FIFA heyeti kural değişikliğinin 2023 yılına kadar uzatılmasına karar verdi.

Sekiz yıl önce altyapılardan sorumlu antrenör olarak Shakhtar'a gelen Cardoso, ailelerinden ve arkadaşlarından kopan çocuklar için bir baba figürüne dönüştü. Düzinelerce gence babalık yapan Cardoso, sporcularının psikolojik ve sportif gelişmelerini canlı tutmak için uğraş veriyor.

Son olarak Hırvat takımı Hajduk Split'in kendi sahalarında kamp kurma teklifini değerlendiren 40 yaşındaki Cardoso, her ne olursa olsun sporcularının gelişimini sağlayarak onları çeşitli kulüplere gönderme kararı almış.

Ukrayna’da her oyuncunun doktoru ve fitness eğitmeni varken Split'te kurulan kampta Cardoso tüm antrenmanları tek başına yaptırmak zorunda kalıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN HERKES SEFERBER OLDU

Yaşadıkları sorunlar karşısında yerel desteklerle ayakta durmaya çalışan Cardoso'ya, Split kentinde yaşayan bir fitness antrenörü yardımcı oluyor. 60 yaşındaki eski bir oyuncu ise çocukların günlük antrenmanlarına katkı yapıyor.

Oğullarıyla birlikte kampta yaşayan anneler ise çocukların formalarının, yemeklerinin ve diğer sosyal aktivitelerinin hazırlanmasında destek oluyor.

Cardoso’nun bir diğer yardımcısı ise 30'lu yaşlarındaki Doğu Ukraynalı Ekateryna Afanasenko. Afanasenko, 2014 yılında Donetsk’te yaşanan ayrılığın hemen öncesinde de Shakhtar’ın amatör takımını bölgeden çıkarıp Kiev’e taşıyan kişi.

2014 yılından bu yana Shakhtar'ın insan kaynakları departmanında çalışan Afanasenko, Şubat ayındaki harekat öncesinde gençlik akademisinin 100 futbolcusunu güvende tutabilmek için acil olarak turnuvalara dahil etme kararı almış.

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⚒ Збірна з хлопців U19, U17 та U16 виграла 2:0 (⚽️ Дудолад і Костриця), а команда U13 розгромила суперника 5:2 (⚽️ Лисняк, Данелян, Готра, Мельченко і Ротар).#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/binP2dcofk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 16, 2022

‘NASIL HİSSETTİĞİMİ ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL’

Çocuklar için birer anne baba gibi olduklarını söyleyen Cardoso, oyuncularının akrabalarına seslenerek, ailelerin savaş bölgelerinden çıkarak Hırvatistan’da kurdukları kampa gelebileceklerini söyledi.

Savaştan kaçarak oğlunun yanına gelen o isimlerden biri Elena Kostrytsa. 16 yaşındaki oğlu Alexander’a kavuşan Kostrytsa, Hırvatistan'a giderken bütün çocuklar için antrenman kıyafetleri getirmeyi de ihmal etmemiş.

“Oğlumu üç aydır görmemiştim” diyen Kostrytsa, “Bu nedenle nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmam mümkün değil; nasıl hissettiğimi sadece tahmin edebilirsiniz” ifadesini kullandı.

‘ONLARA MÜCADELE ETMELERİ İÇİN GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM’

Derme çatma futbol kampında elinden gelenin en iyisini yapan Cardoso, oyuncuları dört gruba ayırarak sabah ve akşam antrenmanlarına ağırlık veriyor.

Cardoso, "Ben sporculara yalan söyleyen, iyimser bir tablo çizen veya ‘Merak etmeyin, yakında döneceğiz' gibi şeyler diyen biri değilim. Onların bu durumla mücadele etmeleri için gerçekçi olmaya çalışıyorum” diyor.

Cardoso, çocukların gelişimleri için canla başla çalışırken, Afanasenko’da Zagreb Oteli'ne sıkışan çocuklar için olabildiğince güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyor. Afanasenko ayrıca bağlantılarını kullanarak, aileleriyle sporcuları bir araya getirmek için girişimlerde bulunmayı da sürdürüyor.

Fakat bu süre zarfında çocukların gözlerinden umutsuz bekleyiş, endişe ve gözyaşı hiç eksik olmuyor…

Afanasenko, içinde bulundukları durumu “Her gün sabah ve akşam, güne ailemi arayarak başlıyorum ve en son akşam kendi ailemi arayarak günü tamamlıyorum" diye özetledi.