Shakhtar Donetsk liderliği kaybetti! Arda Turan nedenini açıkladı

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos Kovalivka ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğundaki yerini kaybetti.

Arda Turan karşılaşma sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

"BU KOŞULLAR ALTINDA OYNAMAK ÇOK ZOR"

"Aslında, kazanmak için yeterli fırsatlar yarattık. Dört veya beş net gol fırsatımız oldu ve rakibimize neredeyse hiç fırsat vermedik. Maçı kontrol ettik, ancak bire bir durumlara daha hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Bu koşullar altında oynamak çok zor. Tabii ki bu bir mazeret değil, ama oyuncuların gösterdiği konsantrasyon ve odaklanmadan çok memnunum. Bence asıl sorun önceki maçtan kaynaklanıyor, ama konumumuzdan ve gelişimimizden memnunum.

"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Bu maçta yaratıcılık, daha iyi bire bir hareketler ve kale önünde daha fazla verimlilik gerekiyordu. Üretkenlikte daha dikkatli olmalıyız ve birebir üstünlüğü sağlamalıyız. Ben hangi taktiği anlatırsam anlatayım bu bizim için önemli, onlara bunu öğretiyorum. Sonuçta puan kaybettik. Önümüzde üç maçımız daha kaldı. Bunları en iyi şekilde geçirip dinlenmeye geçeceğiz. Konferans Ligi'ni ve ligi iyi bir konumda bitirmeyi umuyoruz ve hedefimize çok yaklaştık. Harika bir altı ay geçirdik. 20 Haziran'da başladık ve bu kadar sıkı bir program ve seyahatlerle kolay olmadı. Şu anda sorumluluğu üstleniyorum, ama pes etmeyeceğiz. Bugün gösterdiğimiz disiplinden çok memnunum."

"TÜM OYUNCULARIM BENİM İÇİN EŞİT DEĞER VE ÖNEME SAHİP"

"Riznyk ve Pedrinho geri döndüğü için çok mutluyum. Onlar bizim için çok önemli ve değerli oyuncular. Diğer tüm oyuncularım gibi, onların da bir daha sakatlanmamasını umuyorum. Riznyk milli takım kalecisi ve bizim ilk tercihimiz. Takım için çok önemli bir oyuncu. Pedrinho ise bizim 10 numaramız. Onlarla birlikte kesinlikle daha güçlüyüz. Aynı zamanda, Riznyk yokken Fesiun çok iyi oynadı. Onun performansından çok memnunum. Pedrinho'nun yerine iyi iş çıkardı. Tüm oyuncularım benim için eşit değer ve öneme sahip."

"HİÇBİR MAZERETİ KABUL ETMİYORUZ"

"Elbette zihinsel olarak biraz yorgunuz, ancak hiçbir mazereti kabul etmiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu dönemde her maçı tek tek ele alacağız. İlk olarak, çok önemli bir maç için Malta'ya gideceğiz. Kazanırsak, ilk sekize girme şansımız büyük ölçüde artacak. Ardından Epitsentr ile evimizde oynayacağız. Hedefimiz, ligin zirvesinde kalmak. Dediğim gibi, son altı ay bizim için çok başarılı, mutlu ve verimli geçti. Her birimiz gelişti, ben de teknik direktör olarak geliştim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok memnunuz ve geleceğe dair umutluyuz. Evet, biraz yorgunuz, ama her iki turnuvada da güçlü bir konumdayız ve bu dönemde işimize bağlı kalmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

