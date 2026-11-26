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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe, Muric'in golüyle rakibini 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Vedat Muric'le öne geçse de VAR uyarısıyla gol iptal edildi. Fenerbahçe, 41. dakikada ise Oğuz Aydın'la net pozisyondan yararlanamadı. Milli futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere tokatladı.

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İkinci yarıda özellikle sağ kanattan etkili gelen Fenerbahçe, aradığı golü 56. dakikada buldu. Sağdan rakip ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan şutunda kaleci Riznyk'den dönen topu Muric yakın mesafeden filelerle buluşturdu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında rakibine gol izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e yükseltti.

KAZANAN EMRE BELÖZOĞLU OLDU

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesiyle tarihte ilk kez 2 Türk teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid'de takım arkadaşı olduğu Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı galibiyet yaşadı.

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olan Emre Belözoğlu, bu kulvardaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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UĞUR MELEKE FENERBAHÇE'Yİ YAZDI

Hürriyet spor yazarlarından Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Shakhtar karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

İşte Meleke'nin yazısı...





LONDRA'NIN KRALI MURIQI!

Shakhtar Donetsk, Doğu Avrupa futbolunda önemli bir marka. Rinat Ahmedov’un kulübü satın alışı ve göreve “Doğu Avrupa’nın Alex Ferguson’ı” Mircea Lucescu’yu getirmesiyle bir devrim yaptı Donetsk ekibi. Lucescu yönetiminde 8 kez Ukrayna, bir kez de UEFA şampiyonu oldular.

UEFA’nın Doğu Avrupa’da “elit stadyum” unvanını verdiği ilk stat Donbas Arena’ya gitmiştim. Maç öncesi şehrin bir numaralı geçim kaynağı olan “kömür madenciliği” piyesi oynamıştı Donetskli öğrenciler. Shakhtar kulübü de aynen filizlendiği Donetsk şehri gibi çalışkan. Şu an belki kendi statlarında oynayamıyorlar ama kulübün stratejisi 20 yıldır aynı: Doğu Ukrayna’nın ve Brezilya’nın yetenekli gençlerini erken yaşlarda kulübe kazandırıyorlar. Ve onları oynatıp, geliştirip Batı Avrupa pazarına sunuyorlar. Geçmişte bu formayla Willian, Mudryk, Fernandinho, Alex Teixeira gibi yıldızları izledik. Bugün de kadrolarında 12’si 22 yaş altı olan tam 15 Brezilyalı var. Alisson ve Marlon’un yakın gelecekte Avrupa’nın devlerinde oynayacağını tahmin etmek büyük kehanet sayılmaz.

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İSMAİL DE MARLON’A ÜSTÜNLÜK KURDU

Kadroda bu kadar çok genç Brezilyalı olunca Shakhtar’ın oyun karakteri de buna göre şekilleniyor. Çabuklar, yetenekliler, seri paslaşıyorlar. Ancak deneyimsizler, topsuz oyunda zayıflar ve geriden çıkarken basit kayıplar yapıyorlar. Fenerbahçe dün ilk 60 dakikada yanlış saymadıysam önde 6 kritik top kazandı ve pozisyonlar yarattı. 17’de ağlara giden bir Muriqi topu gol değeri kazanmadı, 40’ta İsmail’in kazandığı top sonucunda da Oğuz karşı karşıya net bir fırsattan faydalanamadı. 56’da bu kez Kante kazandı, Muriqi bitirdi.

Vedat Muriqi gerek havada, gerek bağlantıda müthiş bir maç oynadı. Galibiyetin kahramanıydı. Muriqi’in yanı sıra önde oynayan Kerem ve Greenwood da iyi maç çıkardılar. İsmail çok çalışkandı, Brezilyalı milli Marlon’a büyük üstünlük kurdu.

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Bu galibiyetle tarihimizde ilk kez Devler Ligi’nde iki takımımız üst üste iki hafta duble yapmış oldu. Türk futbolunun gurur haftasına imza atan temsilcilerimize gönülden teşekkürler.