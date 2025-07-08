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Shakhtar Donetsk cephesinden Arda Turan'a övgü dolu sözler: 'Savunmada Simeone, hücumda Luis Enrique gibi!'

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#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Darijo Srna
Shakhtar Donetsk cephesinden Arda Turana övgü dolu sözler: Savunmada Simeone, hücumda Luis Enrique gibi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 07:00

Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, genç teknik adam Arda Turan'ı Marca gazetesine değerlendirdi.

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Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, Arda Turan’ı ikna etmelerinin zor olmadığını söyledi. Srna, Marca’ya “Savaş hakkında, sözleşme hakkında soru sormadı. Sadece futbol, oyuncular ve takım hakkında konuştuk. Bir telefon yeterli oldu. ‘Hazırım. Bu benim fırsatım ve onu değerlendirmek istiyorum. Endişelenmiyorum, en üst düzeyde teknik direktör olmak istiyorum ve Shakhtar benim için çok büyük bir adım’ dedi” diye konuştu.

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Srna, Arda Turan’ın oyun anlayışı için de “Arda, savunmada Simeone, hücumda Luis Enrique gibi. Oyuncu ruhuna sahip, futbolcuyu hissediyor ve bu elde edilmesi en zor şey. Harika bir teknik ekibi var. Ona inanıyoruz” dedi.

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#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Darijo Srna

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