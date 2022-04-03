Shakhtar Donetsk, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak

Haberin Devamı

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in Futbol Direktörü Darijo Srna, 13 ve 19 Nisan tarihlerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacaklarını söyledi.

Dostluk maçlarından elde edilecek gelirin Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklara bağışlayacaklarını belirten Darijo Srna, "UEFA'dan izin aldık, dostluk maçları oynayacağız. 13 Nisan'da Beşiktaş, 19 Nisan'da Fenerbahçe ile Türkiye'de oynayacağız. Bu maçlardan elde edeceğimiz tüm parayı Ukraynalılara, savaş mağduru çocuklara bağışlayacağız. Kulüp Başkanı Rinat Akhmetov'un dediği gibi, Ukrayna'nın yeniden inşası, iyileşmesi ve güçlü, müreffeh ülke olabilmesi için tüm gücümüzü, paramızı harcayacağız." diye konuştu.