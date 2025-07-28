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Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

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#UEFA Avrupa Ligi#Shakhtar Donetsk#Beşiktaş
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 20:05

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçını hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

Siyah-beyazlı takım, turun ilk maçında Tüpraş Stadı'nda rakibine 4-2 mağlup oldu.

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#UEFA Avrupa Ligi#Shakhtar Donetsk#Beşiktaş

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