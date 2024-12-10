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Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı canlı izle: Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi#Shakhtar Donetsk#Bayern Münih
Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı canlı izle: Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 16:46

Şampiyonlar Ligi 6. hafta perdesi açılıyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri de Shakhtar Donetsk-Bayern Münih mücadelesi. Alman ekibi son iki maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Shakhtar Donetsk karşısında da sahadan puanla ayrılmak istiyor. Sporseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Shakhtar Donetsk ve Bayern Münih bugün karşı karşıya gelecek. Arena AufSchalke'de oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Ukrayna ekibi haftaya 26. sıradan girdi. İki takım da maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi...

SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Bayern Münih mücadelesi bu akşam saat 23.00'te başlayacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma tabii Spor 2 ekranlarından olarak takip edilebilecek.

Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Shakhtar Donetsk#Bayern Münih

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