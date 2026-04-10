Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar maçı sonrası Arda Turan'dan galibiyet yorumu: 'Mütevazı kalmalıyız, kibir bizi mahveder!'

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı konuk etti. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Shakhtar Donetsk, 3-0'lık skorla kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho, 81 ve 83. dakikalarda ise Alisson Santana kaydetti.

Rövanş mücadelesi, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Turu geçen taraf, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Arda Turan maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kolay bir maç değildi, bunu dürüstçe söylemeliyim. İlk yarıda 5-4-1 dizilişi karşısında istediğimiz gibi oynayamadığımız için 90 dakikanın skoru tam olarak yansıtmadığını düşünüyorum. Stoperlerimizin topla daha fazla öne çıkması gerekiyordu. Orta saha oyuncularımız çok gerideydi ve hatlar arasında sıkışıp kalmıştı. Hedeflediğimiz bire bir pozisyonları yakalayamadık. AZ Alkmaar oyuncuları daha fazla topa sahipti ve onların üçlü savunması sık sık oyunun yapısını değiştirerek bize sorun yarattı.

İkinci yarıda daha agresiftik, çeyrek finalin ne anlama geldiğini hissetmek istedik. Ama bizim için kolay değil çünkü kendi sahamızda oynuyormuş gibi hissetmiyoruz, bu da duygusal olarak zorlayıcı. İkinci yarıda topu kaybettikten sonra savunmaya daha hazırlıklıydık, çözüm aramada daha agresiftik ve ilk golü attığımızda bazı geçişler yakalayabildik. Mütevazı kalmalıyız. Oradaki atmosferin ne kadar zor olacağını bildiğimiz için kibir bizi mahveder. Rakip takıma ve tüm oyuncularına büyük saygı duyuyorum. %100 memnun olduğumu söyleyemem ama bugün kendimizi iyi hissediyoruz. Önümüzde çok zor bir maç var ama şu anda iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim.

Maçı genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Dönüm noktası neydi?

Şunu anlamalısınız ki, çeyrek finalde AZ Alkmaar’a karşı oynarken 90 dakika boyunca yüksek seviyede performans gösteremeyiz. Merkezi alanları daha iyi kapatabilirdik. Bondar ve Matviienko ikiye bir durumlarda oynuyorlardı. Topu geri kazanmak ve tekrar atağa geçmek için onların agresifliği önemliydi. Aslında, biz ve AZ Alkmaar benzer takımlarız. Çok fazla savunma yapmayı sevmiyoruz; topu kontrol etmeyi tercih ediyoruz. Sürekli savunma yapmak zorunda kalırsak, hatalar yaparız.

Bunu biliyorduk. Topu kazanamadıklarında onlar da hatalar yaptı ve bize iyi fırsatlar verdiler. Futbolun gerçeği budur. Bunu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Benim görüşüm budur. AZ Alkmaar'a karşı oynarsanız, maçın tamamında yüksek seviyede performans gösteremezsiniz. Ve maçı baştan sona tam olarak kontrol edemezsiniz. Böyle anlarda doğru hareket etmek önemlidir – bugün bunu başardık.

Çalışmalarınızda örnek aldığınız ve size ilham veren teknik direktörler kimler? Ve genç oyuncularla çalışmak zor mu?

Daha önce de söylediğim gibi, farklı teknik direktörlerden, özellikle de Hiddink’ten çok şey öğrendim. Milli takımımızla Belçika’ya karşı oynadığımız maçın devre arasında sergilediği tavır, benim için önemli bir ders oldu. Simeone'den de bazı şeyler öğrendim. Benim kadromda Iniesta, Xavi, Toni Kroos veya Luka Modric yok; oyuncularım genç. Özellikle Brezilyalı futbolcular için hem hücumda hem de savunmada oynayabilmek çok önemli. Çok yetenekli bir oyuncu bile topa sadece iki dakika dokunabilir, geri kalan zamanında koşmak zorundadır. Onları savunmanın önemine ikna etmeliyim ve onlar da savunma işine inanmalılar. Genç oyuncular her maçta yüksek seviyede performans gösteremezler, ancak kaliteli savunma hareketleri onları oyunda tutabilir, bu yüzden onlarla bu kadar yoğun çalışıyorum. Topla birlikte taktiksel prensiplerimizi uyguluyoruz. Ne yapacaklarını biliyorlar. Ancak savunmada enerjiye ihtiyacımız var.

