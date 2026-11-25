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UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe U19, Shakhtar Donetsk U19 ile karşılaştı. Fenerbahçe maçı 6-0'lık skorla kaybetti.

Shakhtar Donetsk, 15. dakikada Tverdokhlib, 26 ve 40. dakikalarda Ryan Roberto ve 27. dakikada Chornenkyi'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Ukrayna ekibi, 53. dakikada Ryan Roberto'nun penaltı golüyle maçı 5-0'a getirdi. Roberto, 87. dakikada kendisinin 4 ve takımı Shakhtar Donetsk'in 6. golünü atarak skoru belirledi.

Fenerbahçe, UEFA Gençlik Ligi'nde 5 maç sonunda puanla tanışamadı. Sarı-lacivertliler, Gençlik Ligi'nde Sabah ile birlikte puan alamayan iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor. Shakhtar Donetsk U19, Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk galibiyetini elde etti ve puanını 3 yaptı.

UEFA Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe U19, LASK ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava ile puan puan mücadelesi verecek.