Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lizbon (UEFA Şampiyonlar Ligi) Arda Turan...

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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nda oynanan müsabakayı konuk ekip Portekiz temsilcisi 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren tek gol 59. dakikada Issa Doumbia'dan geldi.
Bu sonucun ardından lig aşamasında 3. galibiyetini alan Sporting, 9 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.
Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.