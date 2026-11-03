×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lizbon (UEFA Şampiyonlar Ligi) Arda Turan...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Shakhtar Donetsk#Arda Turan
Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lizbon (UEFA Şampiyonlar Ligi) Arda Turan...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 22:59

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde ağırladığı Sporting Lizbon'a 1-0 mağlup oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nda oynanan müsabakayı konuk ekip Portekiz temsilcisi 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren tek gol 59. dakikada Issa Doumbia'dan geldi.

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lizbon (UEFA Şampiyonlar Ligi) Arda Turan...

Bu sonucun ardından lig aşamasında 3. galibiyetini alan Sporting, 9 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Şampiyonlar Ligi#Shakhtar Donetsk#Arda Turan

BAKMADAN GEÇME!