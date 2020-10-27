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Haber Giriş: 27.10.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter (Maç sonucu ve özeti)

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Shakhtar Donetsk 0-0 Inter (Maç sonucu ve özeti)
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, A ve B gruplarında birer maç yapıldı.

Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.

Bayern Münih bu sonuçla A Grubu'ndaki 2. maçını da kazandı.

B Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk-Inter mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.

Shakhtar Donetsk, puanını 4'e, Inter de 2'ye yükseltti.

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter (Maç sonucu ve özeti)

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