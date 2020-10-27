Shakhtar Donetsk 0-0 Inter (Maç sonucu ve özeti)
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, A ve B gruplarında birer maç yapıldı.
Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.
Bayern Münih bu sonuçla A Grubu'ndaki 2. maçını da kazandı.
B Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk-Inter mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.
Shakhtar Donetsk, puanını 4'e, Inter de 2'ye yükseltti.
"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle