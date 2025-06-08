Shakhtar Donestsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Tam 10 katı maaş teklifi

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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho’nun gelmesinin ardından ilk 11’deki yerini Sofyan Amrabat’a kaptıran ve çoğunlukla yedek kulübesinde oturan İsmail Yüksek’e sürpriz bir transfer teklifi geldi.

10 KATI MAAŞ TEKLİFİ

Teknik direktörlüğe Arda Turan’ı getiren Shakhtar Donetsk Kulübü, 26 yaşındaki futbolcuya sarı lacivertli takımda kazandığının yaklaşık 10 katını önerdi. Halen yılda 400 bin Euro civarında para kazanan İsmail’e, Ukrayna ekibinin 4 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

MARSİLYA DA UZUN SÜREDİR İSTİYOR

Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan’ın transferini istediği ilk futbolcu olan İsmail Yüksek’in, normal şartlarda Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediği ancak Mourinho’nun görevine devam etmesi halinde yine yedek kalacağı endişesiyle başka bir kulübe gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Uzun süredir Fransa’dan Marsilya başta olmak üzere çok sayıda kulübün listesinde yer alan milli futbolcunun transfer olması halinde önceliğinin batı Avrupa olacağı da ifade edildi.

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PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Sarı lacivertli kulüpte gösterdiği başarılı performans sonrası A Milli Takım’a da çağrılan İsmail Yüksek, 23 kez ay yıldızlı formayı giyip 1 gol kaydetti. Halen ABD’de kampta olan A Milli Takım kadrosunda da yer alan genç futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Shakthar Donetsk’in, transferinde ısrarcı olduğu İsmail Yüksek için bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtilirken, gelecek hafta hem futbolcuyla hem Fenerbahçe Kulübü ile masaya oturabilir.