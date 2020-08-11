Basel'e rakip olduğu üç resmi maçta da mağlubiyet almayan Shakhtar, son karşılaşmadan 5-0 galip ayrılmıştı.

Basel, Avrupa Ligi'nde bir Ukrayna takımına rakip olduğu son eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı.

Avrupa kupalarında 2015/16'dan bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Shakhtar Donetsk, bunu yine Avrupa Ligi'nde başarmıştı. Avrupa arenasında 2013/14'ten bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Basel, 2012/13 sezonundan bu yana yarı finale ulaşamıyor. Shakhtar forması giyen Junior Moraes, Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı.

Shakhtar Basel maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Shakhtar Basel maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.