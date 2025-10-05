Shakhtar 4 golle yıkıldı! Arda Turan, Ukrayna'da bir ilki yaşadı

Haberin Devamı

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında evinde LNZ Cherkasy'i ağırladı.

Bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik yaşayan Arda Turan'ın ekibi, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 14' Kuzyk, 61' Assinor, 71' Rybov ve 89. dakikada Obah kaydetti.

Arda Turan'ıın öğrencilerinin ise tek sayısı 85. dakikada Nazaryna'dan geldi.

Bu sonucun ardından Shakhtar zirvede 17 puanla kaldı. LZN Cherkasy ise puanını 14 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Ukrayna devi, Polessya'nın konuğu olacak.