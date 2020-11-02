Shadowlands, World of Warcraft genişleme paketi rekor kırdı

World of Warcraft'ın yakında çıkacak genişleme paketi Shadowlands, oyunun on altı yıllık tarihinde diğer genişleme paketlerine kıyasla daha fazla ön satış getirisi sağladı.

Activision Blizzard’ın CEO’su Bobby Kotick konu hakkında şu yorumda bulunuyor: “Geçen yıl Classic'in lansmanının ardından World of Warcraft abone sayısının ikiye katlanmasından bu yana benzeri görülmemiş katılım sayısı gördük. Shadowlands ön satışları verileri, herhangi bir genişleme paketine göre bu aşamada gördüğümüz en yüksek rakamlara sahip.”

World of Warcraft'ın Shadowlands genişleme paketinin çıkış tarihi bu ayın başlarında 23 Kasım’a ertelendi. Geliştiriciler ertelemenin sebebi olarak genişleme paketini daha iyi bir hale getirerek oyunculara sunmak olduğunu açıkladı.