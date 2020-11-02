MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriShadowlands, World of Warcraft genişleme paketi rekor kırdı
GerieSpor Shadowlands, World of Warcraft genişleme paketi rekor kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Shadowlands, World of Warcraft genişleme paketi rekor kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Shadowlands, World of Warcraft genişleme paketi rekor kırdı
Abone Olgoogle-news

“Shadowlands ön satışları verileri, herhangi bir genişleme paketine göre bu aşamada gördüğümüz en yüksek rakamlara sahip.”

World of Warcraft'ın yakında çıkacak genişleme paketi Shadowlands, oyunun on altı yıllık tarihinde diğer genişleme paketlerine kıyasla daha fazla ön satış getirisi sağladı.

Activision Blizzard’ın CEO’su Bobby Kotick konu hakkında şu yorumda bulunuyor: “Geçen yıl Classic'in lansmanının ardından World of Warcraft abone sayısının ikiye katlanmasından bu yana benzeri görülmemiş katılım sayısı gördük. Shadowlands ön satışları verileri, herhangi bir genişleme paketine göre bu aşamada gördüğümüz en yüksek rakamlara sahip.”

World of Warcraft'ın Shadowlands genişleme paketinin çıkış tarihi bu ayın başlarında 23 Kasım’a ertelendi. Geliştiriciler ertelemenin sebebi olarak genişleme paketini daha iyi bir hale getirerek oyunculara sunmak olduğunu açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle