MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSfairopoulos'tan Ergin Ataman'a cevap! "Neden başka yerde oynansın?"
GeriBasketbol Sfairopoulos'tan Ergin Ataman'a cevap! "Neden başka yerde oynansın?"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
KAAN ÜLKER / ATA SELÇUK İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Sfairopoulos'tan Ergin Ataman'a cevap! "Neden başka yerde oynansın?"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sfairopoulos'tan Ergin Ataman'a cevap! "Neden başka yerde oynansın?"
Abone Olgoogle-news

THY Euroleague’in 23’üncü haftasında Maccabi Tel-Aviv’in 28 Ocak Perşembe günü (yarın) Anadolu Efes’i konuk edeceği karşılaşma, İsrail hükümetinin getirdiği koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dün ertelendi.

Maçı oynamak istediklerini belirten Ataman, İsrail’in uçuşları kapatmasının ardından karşılaşmanın Türkiye’de ya da başka bir ülkede de oynanabileceğini belirtti. ’Euroleague’in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor’ dedi.

Ergin Ataman: Mağdur olan hep biz oluyoruz
Ergin Ataman: "Mağdur olan hep biz oluyoruz"

SFAIROPOULOS: NEDEN İSRAİL DIŞINDA OYNANSIN?

Öte yandan dün akşam Fenerbahçe Beko’nun konuğu olan Maccabi Playtika Tel Aviv Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise Maccabi - Anadolu Efes karşılaşmasının İsrail’deki giriş-çıkış yasağı nedeniyle ertelenmesine, "Başka salonlarda oynanabilir, maçın ertelenmesini doğru bulmuyorum" yorumunu yapan Ergin Ataman’a yanıt vererek, "Neden İsrail dışında oynansın ki? Orada oynanması gerekiyordu, orada oynanacak" dedi.

 

Sfairopoulostan Ergin Atamana cevap Neden başka yerde oynansın

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle