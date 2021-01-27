Sfairopoulos'tan Ergin Ataman'a cevap! "Neden başka yerde oynansın?"

Maçı oynamak istediklerini belirten Ataman, İsrail’in uçuşları kapatmasının ardından karşılaşmanın Türkiye’de ya da başka bir ülkede de oynanabileceğini belirtti. ’Euroleague’in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor’ dedi.

SFAIROPOULOS: NEDEN İSRAİL DIŞINDA OYNANSIN?



Öte yandan dün akşam Fenerbahçe Beko’nun konuğu olan Maccabi Playtika Tel Aviv Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise Maccabi - Anadolu Efes karşılaşmasının İsrail’deki giriş-çıkış yasağı nedeniyle ertelenmesine, "Başka salonlarda oynanabilir, maçın ertelenmesini doğru bulmuyorum" yorumunu yapan Ergin Ataman’a yanıt vererek, "Neden İsrail dışında oynansın ki? Orada oynanması gerekiyordu, orada oynanacak" dedi.

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